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Российское вторжение в Украину вызвало рекордный в истории поток переселенцев, - исследование

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Украина, Четверг 11 мая 2023 11:27
Российское вторжение в Украину вызвало рекордный в истории поток переселенцев, - исследование Фото: война России против Украины вызвала рекордный в истории поток беженцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во всем мире выросло на 20% и достигло рекордных 71,1 млн человек в прошлом году из-за конфликтов, таких как война России против Украины, и климатических бедствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC).

По данным центра, война в Украине спровоцировала перемещение 16,9 млн человек - "самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".

IDMC сообщил, что почти три четверти перемещенных лиц в мире проживают в 10 странах, включая Сирию, Афганистан, Демократическую Республику Конго, Украину и Судан, из-за конфликтов, вызвавших значительное перемещение в 2022 году.

Российское вторжение в Украину вызвало рекордный в истории поток переселенцев, - исследование

"Конфликты и насилие вызвали 28,3 млн внутренних перемещений по всему миру, что в три раза превышает среднегодовой показатель за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Основная масса перемещенных лиц в прошлом году - 32,6 млн человек - была вызвана стихийными бедствиями, в том числе наводнениями, засухами и оползнями.

"В прошлом году конфликты и стихийные бедствия усугубили ранее существовавшую уязвимость и неравенство людей, вызвав перемещение в невиданных прежде масштабах", - сказал Ян Эгеланд, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, который создал IDMC в 1998 году.

Война в Украине также спровоцировала глобальный кризис продовольственной безопасности, который сильнее всего ударил по внутренне перемещенным лицам. "Этот идеальный шторм подорвал многолетний прогресс, достигнутый в борьбе с голодом и недоеданием во всем мире", - отметили в IDMC.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что количество украинцев, находящихся за границей, в первом квартале 2023 года составит 9 млн человек. Возвращение может начаться не раньше следующего года.

По прогнозу НБУ, в конце 2025 года за границей будут оставаться 5,9 млн украинцев.

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