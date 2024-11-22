"Тысяча Зеленского": подробная инструкция как получить деньги и как их можно потратить
В декабре 2024 года начнется новая социальная программа "Зимняя еПоддержка", инициированная президентом Владимиром Зеленским. Граждане, находящиеся на территории Украины, включая детей, получат помощь в размере 1000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, билетов "Укрзализныци", донаты на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до конца февраля 2025, а потратить помощь можно будет до конца следующего года.
Оформить выплату через "Дию" смогут все соответствующие условиям украинцы, в частности родители смогут подать заявку для своих детей. Для пенсионеров и лиц с инвалидностью, получающих выплаты через "Укрпочту", дополнительно предусмотрено уведомление от почтальонов.
Отмечается, что программу будут финансировать из неиспользованных бюджетных средств невоенного назначения. Граждане, не нуждающиеся в помощи, могут направить ее на поддержку ВСУ.
Благотворительные фонды уже сообщили о готовности привлекать полученную помощь в качестве взносов на нужды ВСУ.
Как получить "1000 Зеленского": подробная инструкция
Государственная программа "Зимняя еПоддержка" предлагает украинцам получить 1 тысячу гривен на социальные нужды.
Через приложение "Дия"
- Установите приложение "Дия" на смартфон.
- Откройте карту "Национальный Кэшбэк" в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк и другие). Открытие и обслуживание карты бесплатно.
- Активируйте карту в разделе "Сервисы" в "Дие".
- Выберите услугу "Зимняя еПоддержка" и подайте заявку.
- Ожидайте зачисление средств.
Через банк
Лица, не пользующиеся "Дией" (в частности, законные опекуны детей или граждане в возрасте 65+), могут обратиться в банки-партнеры для оформления карты "Национальный кэшбек".
Через "Укрпочту"
Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту", автоматически получат пособие без подачи заявок. Деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг или покупок.
Как потратить помощь
Получившуюся 1 тысячу гривен можно потратить до конца 2025 года на:
- коммунальные услуги, лекарства, книги
- транспорт, мобильная связь, медицинские или образовательные услуги
- донаты на ВСУ, благотворительность или покупку военных облигаций
Снять наличные с карты нельзя. Оплата возможна как онлайн, так и офлайн, но только в пределах определенных категорий. Банки будут отслеживать тип расходов по МСС-кодам.
Напомним, правительство одобрило план реализации программы "Зимняя еПоддержка", в рамках которой граждане получат единовременную помощь в размере 1000 гривен. Для этого будет выделено 5 миллиардов гривен.
РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский объявил о старте выплат украинцам с 1 декабря. Сумма пособия будет составлять 1000 гривен. Как сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев, средства будут поступать на виртуальную карточку "Национальный кэшбек", которую можно будет оформить через приложение "Дия".
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