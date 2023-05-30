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Уничтожена техника и две роты оккупантов: ВСУ доложили об успехах на востоке

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Авдеевка, Вторник 30 мая 2023 13:35
Уничтожена техника и две роты оккупантов: ВСУ доложили об успехах на востоке Фото: за сутки уничтожили на Таврическом направлении две роты оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные ликвидировали за сутки на Таврическом направлении почти две роты российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили несколько единиц техники врага и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

В течение суток ВСУ на Таврическом направлении выполнили 781 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составляют около двух рот.

Украинские военные уничтожили за сутки 9 единиц техники оккупантов, среди них: танк, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Также защитники уничтожили два состава боеприпасов российских оккупационных войск.

Ситуация на Таврическом направлении

Отметим, что Таврическое направление охватывает территорию от левого берега Херсона до Авдеевки.

По данным Генштаба ВСУ, главные бои на этом участке фронта сосредоточены в районе Авдеевки и Марьинки в Донецкой области. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются локальные бои, но линия фронта неизменна.

При этом российские оккупанты обстреливают из авиации и артиллерии позиции украинских войск, а также прифронтовые населенные пункты.

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