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Через несколько дней ситуация с энергоснабжением должна улучшиться, - "Укрэнерго"

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 19:58
Через несколько дней ситуация с энергоснабжением должна улучшиться, - "Укрэнерго" Фото: через несколько дней ситуация с энергоснабжением должна улучшиться (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Думаю, нам всем, потребителям, нужно еще претерпеть несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов, для того чтобы произошли ощутимые облегчения с энергопотреблением, чтобы графики отключения были более комфортными. При отсутствии обстрелов (а это важное условие!) мы сможем улучшить энергоснабжение в Центральном и Северном регионах", - сказал он.

Однако он не исключает блэкаут энергосистемы в случае, если обстрелы войсками агрессора продолжатся.

"Как местные власти, так и энергетики просто обязаны готовиться к любому сценарию, включая наиболее пессимистический - это блекаут. Насколько вероятен этот сценарий, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать, но мы, энергетики, будем делать все , чтобы не допустить таких сценариев", - заверил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина рассматривает все сценарии ухудшения ситуации со снабжением электроэнергией, включая полный блекаут. Но государство вырабатывает альтернативные варианты обеспечения тепло- и водоснабжения населения.

Также раньше мы рассказывали, как жителям Киева узнать, запланировано ли отключение света по их адресу.

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