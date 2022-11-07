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Отключение света в Киеве: как узнать актуальный график

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Киев, Понедельник 07 ноября 2022 19:58
Отключение света в Киеве: как узнать актуальный график Фото: как узнать актуальный график отключения света (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры украинцев призывают усиленно экономить электроэнергию.

РБК-Украина расскажет, как жителям Киева узнать, запланировано ли отключение света по их адресу.

График отключения света в Киеве

Просмотреть обновленные графики отключений можно на сайте YASNO. Чтобы узнать, когда дома может отсутствовать электроснабжение, нужно указать название улицы, номер дома и тогда вы узнаете вашу группу и время возможного отсутствия света в случае введения стабилизационных отключений.
Если по вашему адресу время не определяется - с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет происходить.

Наличие вашего адреса в графике не гарантирует 100% отключения. Отключение может не произойти, если в этом нет необходимости. Однако, при необходимости и соответствующей команде от НЭК "Укрэнерго", отключение должно быть произведено именно в указанные интервалы времени. Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более четырех часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время. Учитывая большое количество факторов, указанные интервалы графика в отдельных случаях могут быть незначительно сдвинуты (+/- 40 минут). График отключений формируется оператором системы распределения в соответствии с потребностями команд НЭК "Укрэнерго". Представленный график предоставлен ДТЭК Киевские электросети.

Отключение света в Киеве: как узнать актуальный график

Почему график не работает?

Иногда из-за перегрузки вводят экстренные отключения, в таких случаях графики не работают. Также з-за интеграции жилой застройки с объектами критической инфраструктуры в некоторых домах в часы отключений электроэнергия не выключается.

Почему отключают свет?

10 октября Россия нанесла массовый ракетный удар по городам Украины. Из-за обстрелов были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Для стабилизации в "Укрэнерго" ввели графики отключения света. Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

В Киеве могут отменить веерные отключения электроэнергии в течение двух недель, если россияне не будут прибегать к новым обстрелам энергетической инфраструктуры. Отключения будут продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и энергетическая инфраструктура для того, чтобы передавать электроэнергию в Киев из других регионов Украины, или же не будут добавлены генерирующие мощности.

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ДТЭК Электроэнергия
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