Почти до конца 2026 года: на одной из станций метро Киева стартует капремонт эскалаторов

С 20 марта 2026 года на одной из станций метро Киева запланирован капитальный ремонт эскалаторов. Изменения могут коснуться жителей и гостей столицы, которые привыкли ездить по "красной" ветке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно решили ремонтировать эскалаторы

В КГГА рассказали (ссылаясь на КП "Киевский метрополитен"), что с 20 марта начинается плановый поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона на станции метро "Шулявская".

Она расположена на Святошинско-Броварской - "красной" - линии между станциями:

"Берестейская";

"Политехнический институт".

Большинство станций столичной подземки круглосуточно работают в режиме укрытия (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

Как долго могут длиться запланированные работы

Жителям и гостям столицы сообщили, что запланированные работы:

будут проходить круглосуточно;

могут продолжаться ориентировочно до начала декабря 2026 года.

Капремонт эскалаторов запланировали на станции метро "Шулявская" (инфографика: facebook.com/kyivmetro)

Как часто проводят капитальный ремонт эскалаторов

Согласно информации коммунального предприятия, капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и надежной работы оборудования.

Проводят его в соответствии с типом эскалатора:

либо каждые 10-12 лет;

либо после пробега в 150 тысяч километров.

Выполняет капитальный ремонт специализированная бригада.

"Специалисты проводят работы на всех 5 типах эскалаторов столичного метро, каждый из которых имеет модификации и модели", - сообщили в КГГА.

Уточняется, что "они отличаются между собой в зависимости от высоты подъема".

Как происходит капитальный ремонт эскалаторов

Украинцам объяснили, что во время работ - в рамках капитального ремонта - полностью демонтируют основные элементы эскалатора:

лестничное полотно;

поручни;

редуктор;

тяговые цепи;

другие детали, которые обеспечивают функционирование оборудования.

"Детали, которые можно перевезти, направляют в специализированную мастерскую для проведения осмотра, диагностики и ремонта", - рассказали в КГГА.

Между тем крупногабаритные элементы - ремонтируют непосредственно в машинном зале станции.

Уточняется, что одним из ключевых этапов ремонта является диагностика.

Тогда все элементы эскалатора тщательно проверяют на степень изношенности и соответствие техническим нормам.

"Пригодные детали проходят техническое обслуживание, и их возвращают к работе. А те, которые не соответствуют стандартам безопасности, - обязательно заменяют", - сообщили гражданам.

Как пользоваться эскалаторами безопасно

В завершение пассажирам столичной подземки напомнили, что эскалатор - сложная система с большим количеством деталей, которые непрерывно работают ежесекундно.

При этом вывести эскалатор из строя могут совсем простые вещи - длинная одежда, шнуровки, монеты, чемоданы, каблуки и другие личные вещи пассажиров.

Для безопасной, надежной и бесперебойной работы эскалаторов, людей призвали соблюдать правила поведения на эскалаторах: