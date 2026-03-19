Почти до конца 2026 года: на одной из станций метро Киева стартует капремонт эскалаторов
С 20 марта 2026 года на одной из станций метро Киева запланирован капитальный ремонт эскалаторов. Изменения могут коснуться жителей и гостей столицы, которые привыкли ездить по "красной" ветке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Локация: капитальный ремонт эскалаторов запланировали на станции "Шулявская".
- Сроки: ожидается, что работы могут продолжаться почти до конца 2026 года.
- График: специализированные бригады будут работать круглосуточно, эскалаторы - ремонтировать поочередно.
- Причины: плановый капремонт эскалаторов проводится регулярно - для обеспечения надежной работы оборудования.
- Процесс: во время ремонта механизмы полностью демонтируют, диагностируют и заменяют (при необходимости).
- Важная просьба: для бесперебойной и безопасной работы эскалаторов пассажиров призывают быть осмотрительными и соблюдать элементарные правила.
Где именно решили ремонтировать эскалаторы
В КГГА рассказали (ссылаясь на КП "Киевский метрополитен"), что с 20 марта начинается плановый поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона на станции метро "Шулявская".
Она расположена на Святошинско-Броварской - "красной" - линии между станциями:
- "Берестейская";
- "Политехнический институт".
Большинство станций столичной подземки круглосуточно работают в режиме укрытия (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
Как долго могут длиться запланированные работы
Жителям и гостям столицы сообщили, что запланированные работы:
- будут проходить круглосуточно;
- могут продолжаться ориентировочно до начала декабря 2026 года.
Капремонт эскалаторов запланировали на станции метро "Шулявская" (инфографика: facebook.com/kyivmetro)
Как часто проводят капитальный ремонт эскалаторов
Согласно информации коммунального предприятия, капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и надежной работы оборудования.
Проводят его в соответствии с типом эскалатора:
- либо каждые 10-12 лет;
- либо после пробега в 150 тысяч километров.
Выполняет капитальный ремонт специализированная бригада.
"Специалисты проводят работы на всех 5 типах эскалаторов столичного метро, каждый из которых имеет модификации и модели", - сообщили в КГГА.
Уточняется, что "они отличаются между собой в зависимости от высоты подъема".
Как происходит капитальный ремонт эскалаторов
Украинцам объяснили, что во время работ - в рамках капитального ремонта - полностью демонтируют основные элементы эскалатора:
- лестничное полотно;
- поручни;
- редуктор;
- тяговые цепи;
- другие детали, которые обеспечивают функционирование оборудования.
"Детали, которые можно перевезти, направляют в специализированную мастерскую для проведения осмотра, диагностики и ремонта", - рассказали в КГГА.
Между тем крупногабаритные элементы - ремонтируют непосредственно в машинном зале станции.
Уточняется, что одним из ключевых этапов ремонта является диагностика.
Тогда все элементы эскалатора тщательно проверяют на степень изношенности и соответствие техническим нормам.
"Пригодные детали проходят техническое обслуживание, и их возвращают к работе. А те, которые не соответствуют стандартам безопасности, - обязательно заменяют", - сообщили гражданам.
Как пользоваться эскалаторами безопасно
В завершение пассажирам столичной подземки напомнили, что эскалатор - сложная система с большим количеством деталей, которые непрерывно работают ежесекундно.
При этом вывести эскалатор из строя могут совсем простые вещи - длинная одежда, шнуровки, монеты, чемоданы, каблуки и другие личные вещи пассажиров.
Для безопасной, надежной и бесперебойной работы эскалаторов, людей призвали соблюдать правила поведения на эскалаторах:
- не наступать за ограничительную линию;
- держаться за поручень;
- не сидеть на ступеньках эскалатора;
- не бежать по эскалатору;
- держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках;
- следить за длинной одеждой и личными вещами (чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора);
- сумки и пакеты - держать при себе (во избежание травм или повреждения вещей).
