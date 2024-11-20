Рекордное число. Стало известно, сколько украинцев работают в Польше

Количество граждан Украины, работающих в Польше, продолжает стабильно расти. Для сравнения, в 2020 году официально застрахованных украинцев было 532,5 тысячи, а в 2021 году - уже 627 тысяч. В 2022 году этот показатель вырос почти до 746 тысяч, а к началу 2024 года их стало 755 тысяч. На конец сентября 2024 года цифра достигла 779,3 тысячи человек.

Основные регионы трудоустройства

Наибольшее число украинцев работает в следующих воеводствах:

Мазовецкое - 188,1 тыс. человек,

- 188,1 тыс. человек, Нижнесилезское - 92,7 тыс. человек,

- 92,7 тыс. человек, Великопольское - 89,5 тыс. человек.

Среди трудоустроенных украинцев 406,5 тыс. - мужчины, а 372,7 тыс. - женщины. Большинство работников из Украины - это люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Легальная работа и права украинцев в Польше

Украинцы могут работать в Польше при соблюдении следующих условий:

Наличие действующего вида на жительство,

Легальное пребывание на территории Польши,

Граждане, прибывшие с 24 февраля 2022 года из-за войны, могут получить номер PESEL, что делает их пребывание законным до 30 сентября 2025 года.

Однако утрата права на легальное проживание возможна, если человек покидает Польшу более чем на месяц (за исключением командировок от польских организаций).

Социальные гарантии для украинских семей

Семьи из Украины имеют доступ к программам социальной поддержки, включая семейное пособие "800 Плюс". Условием получения является посещение детьми польских школ, за исключением учеников, завершающих обучение в украинских школах в формате онлайн в 2024/2025 учебном году.

По данным ZUS, с января по октябрь 2024 года было выплачено пособие на 337,6 тысячи украинских детей.

Долгосрочная тенденция

С начала массовой миграции украинцев в Польшу трудоустройство этой категории граждан стало важной частью польского рынка труда. Украинцы занимают ведущие позиции среди всех иностранных работников в стране, составляя три четверти застрахованных иностранцев.