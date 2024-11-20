Рекордное число. Стало известно, сколько украинцев работают в Польше

На конец сентября 2024 года в Польше на страховом учете числилось более миллиона иностранных граждан, из которых около 779 тысяч являются украинцами. Такие данные предоставил Институт социального страхования (ZUS).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bankier.pl.
Количество граждан Украины, работающих в Польше, продолжает стабильно расти. Для сравнения, в 2020 году официально застрахованных украинцев было 532,5 тысячи, а в 2021 году - уже 627 тысяч. В 2022 году этот показатель вырос почти до 746 тысяч, а к началу 2024 года их стало 755 тысяч. На конец сентября 2024 года цифра достигла 779,3 тысячи человек.
Наибольшее число украинцев работает в следующих воеводствах:
Среди трудоустроенных украинцев 406,5 тыс. - мужчины, а 372,7 тыс. - женщины. Большинство работников из Украины - это люди в возрасте от 30 до 44 лет.
Украинцы могут работать в Польше при соблюдении следующих условий:
Однако утрата права на легальное проживание возможна, если человек покидает Польшу более чем на месяц (за исключением командировок от польских организаций).
Семьи из Украины имеют доступ к программам социальной поддержки, включая семейное пособие "800 Плюс". Условием получения является посещение детьми польских школ, за исключением учеников, завершающих обучение в украинских школах в формате онлайн в 2024/2025 учебном году.
По данным ZUS, с января по октябрь 2024 года было выплачено пособие на 337,6 тысячи украинских детей.
С начала массовой миграции украинцев в Польшу трудоустройство этой категории граждан стало важной частью польского рынка труда. Украинцы занимают ведущие позиции среди всех иностранных работников в стране, составляя три четверти застрахованных иностранцев.
Напомним,что с 2025 года украинцы в Польше смогут получить карту CUKR, которая позволяет находиться на территории этой страны сроком до трех лет.
Кроме того, с начала сентября тысячи украинских детей в Польше потеряли право на государственную помощь по программе "800 Плюс" из-за новых требований.