Рекордна кількість. Стало відомо, скільки українців працюють у Польщі

На кінець вересня 2024 року в Польщі на страховому обліку налічувалося понад мільйон іноземних громадян, з яких близько 779 тисяч є українцями. Такі дані надав Інститут соціального страхування (ZUS).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bankier.pl.
Кількість громадян України, які працюють у Польщі, продовжує стабільно зростати. Для порівняння, у 2020 році офіційно застрахованих українців було 532,5 тисячі, у 2021 році - вже 627 тисяч.У 2022 році цей показник зріс майже до 746 тисяч, а на початок 2024 року їх стало 755 тисяч. На кінець вересня 2024 року цифра досягла 779,3 тисячі людей.
Найбільша кількість українців працює у наступних воєводствах:
Серед працевлаштованих українців 406,5 тис. - чоловіки , а 372,7 тис. - жінки. Більшість працівників з України – це люди віком від 30 до 44 років.
Українці можуть працювати в Польщі за дотримання таких умов:
Проте втрата права на легальне проживання можлива, якщо людина залишає Польщу більш як на місяць (за винятком відряджень від польських організацій).
Сім'ї з України мають доступ до програм соціальної підтримки, включаючи сімейну допомогу "800 Плюс". Умовою отримання є відвідування дітьми польських шкіл, за винятком учнів, які завершують навчання в українських школах у форматі онлайн у 2024/2025 навчальному році.
За даними ZUS, з січня по жовтень 2024 року було виплачено допомогу на 337,6 тисяч українських дітей.
З початку масової міграції українців до Польщі працевлаштування цієї категорії громадян стало важливою частиною польського ринку праці. Українці займають провідні позиції серед усіх іноземних працівників у країні, становлячи три чверті застрахованих іноземців.
Нагадаємо, що з 2025 року українці в Польщі зможуть отримати карту CUKR, яка дозволяє перебувати на території цієї країни на строк до трьох років.
Крім того, з початку вересня тисячі українських дітей у Польщі втратили право на державну допомогу за програмою "800 Плюс" через нові вимоги.