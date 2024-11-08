Украинские дети в Польше остались без помощи: о чем идет речь

С начала сентября тысячи украинских детей в Польше потеряли право на государственную помощь по программе "800 Плюс" из-за новых требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Программа "800 Плюс" (ранее "500 Плюс") является социальной инициативой польского правительства, оказывающей ежемесячную финансовую поддержку в размере 800 злотых на каждого ребенка в семье.

Однако по новым правилам, чтобы иметь право на эту помощь, дети из Украины должны посещать польские учебные заведения: школы или детские сады.

По информации польского Министерства образования, с начала учебного года количество украинских детей, которые могут претендовать на 800 Плюс, уменьшилось на 20 000.

Это вызвано тем, что не все родители решили устроить своих детей в польские образовательные учреждения.

В то же время известно, что в сентябре 33 000 новых учеников из Украины пошли учиться в польские школы, что свидетельствует о постепенной интеграции детей-беженцев в местную систему образования.

Однако не все семьи могут соблюдать новые требования, из-за чего право на выплаты потеряло значительное количество украинских беженцев.

Украинские беженцы в Польше

Украинцы, уехавшие в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину, продолжают получать помощь как беженцы. С 2022 года она уменьшилась, однако правительство Польши не прекратит поддерживать граждан Украины, нуждающихся в временной защите.

К примеру, раньше мы рассказывали о том, что украинцы в Польше могут получить помощь с арендой жилья.