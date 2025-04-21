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Одесса под массированной атакой российских дронов: в городе раздаются взрывы

Понедельник 21 апреля 2025 22:47
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Одесса под массированной атакой российских дронов: в городе раздаются взрывы Фото: Одесса под массированной атакой (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра города Геннадия Труханова.

Около 22:00 Воздушные силы предупредили жителей Одессы об угрозе атаки российских дронов.

"Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!", - сообщили Воздушные силы.

Позже предупреждение повторилось. В 22:28 в ведомстве отметили, что Россия запускает дроны из Черного моря.

"В вашем направлении вражеские БпЛА из акватории Черного моря. Находитесь в укрытиях!", - призвали одесситов.

Мэр города Геннадий Труханов тоже предостерег горожан и попросил оставаться в укрытиях.

"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака вражеских БпЛА. Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах", - предупредил Труханов.

Местные паблики пишут, что над городом было замечено около 25 "Шахедов". Также сообщают, что после взрывов начался большой пожар.

Обстрелы Одессы и Одесской области

Напомним, вечером, 18 апреля, Одесская область подверглась вражескому комбинированному воздушному удару. Для атаки по региону российские захватчики применили баллистику и крылатые ракеты.

В результате вражеского обстрела возникли пожары, разрушениям подверглись фермерские хозяйства.

Тогда же ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне массированной дроновой атаки со стороны российских оккупантов. В сети писали о работе ПВО в городе.

Ранее, 16 апреля, Одессу в очередной раз атаковали ударные БпЛА российской армии. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате той атаки беспилотников были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

Также в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА. В результате той атаки России на Одессу пострадали 8 человек.

В городе было повреждено медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания, транспортные средства.

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