Одесса под массированной атакой российских дронов: в городе раздаются взрывы
Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра города Геннадия Труханова.
Около 22:00 Воздушные силы предупредили жителей Одессы об угрозе атаки российских дронов.
"Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!", - сообщили Воздушные силы.
Позже предупреждение повторилось. В 22:28 в ведомстве отметили, что Россия запускает дроны из Черного моря.
"В вашем направлении вражеские БпЛА из акватории Черного моря. Находитесь в укрытиях!", - призвали одесситов.
Мэр города Геннадий Труханов тоже предостерег горожан и попросил оставаться в укрытиях.
"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака вражеских БпЛА. Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах", - предупредил Труханов.
Местные паблики пишут, что над городом было замечено около 25 "Шахедов". Также сообщают, что после взрывов начался большой пожар.
Обстрелы Одессы и Одесской области
Напомним, вечером, 18 апреля, Одесская область подверглась вражескому комбинированному воздушному удару. Для атаки по региону российские захватчики применили баллистику и крылатые ракеты.
В результате вражеского обстрела возникли пожары, разрушениям подверглись фермерские хозяйства.
Тогда же ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне массированной дроновой атаки со стороны российских оккупантов. В сети писали о работе ПВО в городе.
Ранее, 16 апреля, Одессу в очередной раз атаковали ударные БпЛА российской армии. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате той атаки беспилотников были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
Также в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА. В результате той атаки России на Одессу пострадали 8 человек.
В городе было повреждено медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания, транспортные средства.
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