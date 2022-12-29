ВСУ ликвидировали уже более 104 тысяч россиян: обновленные потери врага

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 104 тысяч солдат (Getty Images)

Украинские силы за прошедшие сутки уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 104 560 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 29 декабря ориентировочно составили: личного состава - около 104 560 (+790) человек ликвидировано,

танков - 3018 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 6047 (+10) ед.

артиллерийских систем - 2004 (+5) ед.

РСЗО - 423 (+5) ед.

средства ПВО - 212 (+0) ед.

самолетов - 283 (+0) ед.

вертолетов - 268 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1717 (+10),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4675 (+15) ед.

специальная техника - 179 (+0). Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.