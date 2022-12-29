ВСУ ликвидировали уже более 104 тысяч россиян: обновленные потери врага
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 104 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские силы за прошедшие сутки уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 104 560 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 29 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 104 560 (+790) человек ликвидировано,
- танков - 3018 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 6047 (+10) ед.
- артиллерийских систем - 2004 (+5) ед.
- РСЗО - 423 (+5) ед.
- средства ПВО - 212 (+0) ед.
- самолетов - 283 (+0) ед.
- вертолетов - 268 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1717 (+10),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4675 (+15) ед.
- специальная техника - 179 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов на востоке Украины.
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