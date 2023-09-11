Почти 600 оккупантов, 30 артсистем и 35 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 сентября, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 269210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 35 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 269210 (+580) человек ликвидировано,

танков ‒ 4560 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 8767 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5839 (+28) ед,

РСЗО - 760 ед,

средства ПВО - 512 (+3) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4628 (+35),

крылатые ракеты - 1455 ед,

корабли /катера - 19 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8370 (+32) ед,

специальная техника - 877 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести оборонные действия на востоке и вести наступательную операцию на юге. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в Запорожской области. В частности, украинские войска продолжают продвижение в районе Работино.