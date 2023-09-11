Украинские войска продвинулись на линии Авдеевка-Донецк: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в Запорожской области. В частности, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сообщается, что российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 10 сентября не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские источники утверждали, что войска РФ наступали вблизи Синьковки, Петропавловки, а также в направлении Кисловки. Российский "военкор" заявлял, что российские войска вели наступательные операции вблизи Новоегоровки и в направлении Серебрянки.

Источники из РФ утверждают, что российские и украинские войска столкнулись вблизи Новоселовского, Кармазиновки и в лесах к западу от Кременной.

Сообщается, что украинские войска совершили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России утверждало, что российские войска якобы отразили украинские атаки вблизи Куземовки и Дибровы. Российский "военкор" заявил, что украинские войска атаковали вблизи Синьковки.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 сентября, показывают, что где-то в августе украинские силы продвинулись к югу от Кременной.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 10 сентября провели наступательные операции под Бахмутом и, как сообщается, продвинулись. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские силы добились неопределенного успеха вблизи Клещиевки.

9 сентября российский "военкор" заявил, что бои продолжаются у Андреевки и Курдюмовки. Российские источники утверждали, что войска РФ наступали в районе Дубово-Василовки и якобы улучшили свои позиции у Берховского водохранилища.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки и Курдюмовки.

10 сентября российские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не совершали ни одного подтвержденного или заявленного продвижения.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Керамика, Авдеевки и Марьинки. Российский "военкор" утверждал, что силы РФ неудачно атаковали вблизи Красногоровки.

10 сентября украинские войска вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВСУ закрепились в Опросном 8 сентября и в населенном пункте продолжаются бои.

Российский военный блоггер заявил, что ситуация в Опросном непростая.

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что 10 сентября украинские войска продолжали наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. В частности, речь шла о наземных атаках вдоль линии Новодонецкое - Новомайорское.

Россияне также утверждали, что позиционные бои продолжаются у Урожайного и Старомайорского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы расширяют свою зону контроля у Приютного, примерно в 16 км юго-западнее Великой Новоселки.

Украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска добились успехов к востоку от Новопрокоповки.

Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Роботиного и освободили 1,5 квадратных километров территории на этом направлении.

Кроме того, российские "военкоры" сообщали, что украинцы продолжали атаковать на линии Роботино-Вербовое, в том числе вблизи Новопрокоповки. Один российский военный блоггер отметил, что украинские войска также атаковали Копани (12 км юго-западнее Орехова) с востока.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботиного. Некоторые российские "военкоры" утверждали, что российские войска осуществили контратаку северо-западнее Вербового и якобы восстановили некоторые ранее утраченные позиции.

Минобороны РФ утверждает, что российская морская авиация якобы обнаружила и уничтожила три украинских катера с 36 спецназначениями.