Майже 600 окупантів, 30 артсистем та 35 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 вересня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 269 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 35 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 269210 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4560 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 8767 (+12) од,
- артилерійських систем - 5839 (+28) од,
- РСЗВ - 760 од,
- засоби ППО - 512 (+3) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4628 (+35),
- крилаті ракети - 1455 од,
- кораблі /катери - 19 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8370 (+32) од,
- спеціальна техніка - 877 (+5).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, сили оборони України продовжують вести оборонні дії на сході і вести наступальну операцію на півдні. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.
Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ провели успішні наступальні операції і просунулися під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та в Запорізькій області. Зокрема, українські війська продовжують поступ у районі Роботиного.
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