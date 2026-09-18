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Дания ускоряет помощь Украине после дерзкой провокации с кораблем РФ

18:15 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Дания ускоряет помощь Украине после дерзкой провокации с кораблем РФ Фото иллюстративное: Дания срочно усиливает украинскую ПВО (twitter.com_oleksiireznikov)
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Дания ускоряет передачу Украине нового пакета военной помощи для усиления системы ПВО. Реакция Копенгагена последовала после того, как российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

Об этом заявил министр обороны Дании Еппе Бруус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что войдет в новый пакет

Новый пакет поддержки оценивается в 1,8 миллиарда датских крон (около 276 миллионов долларов). Все средства будут направлены непосредственно на укрепление противовоздушной обороны Украины.

"Если россияне думают, что могут нас всколыхнуть, то наш ответ - это усиление поддержки Украины еще быстрее, чем мы планировали", - подчеркнул глава оборонного ведомства Еппе Бруус.

В свою очередь министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что ни одно давление со стороны Москвы не заставит страну отказаться от помощи Киеву.

"Если кто-то думает, что может давить на нас, чтобы мы отказались от нашей поддержки Украины, он ошибается", - отметил он.

Реакция Дании и ситуация с ПВО

Напомним, что это решение было принято на фоне опасного инцидента в международных водах возле Гедсера, где российский фрегат выпустил сигнальные ракеты по датскому военному вертолету.

В Копенгагене происходящее квалифицировали как серьезную провокацию и вызвали российского посла.

В то же время в датском правительстве отмечают необходимость системного усиления защиты украинского неба.

Ранее премьер-министр Мэтте Фредериксен заявила, что Запад может предоставить Украине больше Patriot при наличии соответствующей политической воли среди союзников.

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