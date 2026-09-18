Дания ускоряет помощь Украине после дерзкой провокации с кораблем РФ
Дания ускоряет передачу Украине нового пакета военной помощи для усиления системы ПВО. Реакция Копенгагена последовала после того, как российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.
Об этом заявил министр обороны Дании Еппе Бруус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что войдет в новый пакет
Новый пакет поддержки оценивается в 1,8 миллиарда датских крон (около 276 миллионов долларов). Все средства будут направлены непосредственно на укрепление противовоздушной обороны Украины.
"Если россияне думают, что могут нас всколыхнуть, то наш ответ - это усиление поддержки Украины еще быстрее, чем мы планировали", - подчеркнул глава оборонного ведомства Еппе Бруус.
В свою очередь министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что ни одно давление со стороны Москвы не заставит страну отказаться от помощи Киеву.
"Если кто-то думает, что может давить на нас, чтобы мы отказались от нашей поддержки Украины, он ошибается", - отметил он.
Реакция Дании и ситуация с ПВО
Напомним, что это решение было принято на фоне опасного инцидента в международных водах возле Гедсера, где российский фрегат выпустил сигнальные ракеты по датскому военному вертолету.
В Копенгагене происходящее квалифицировали как серьезную провокацию и вызвали российского посла.
В то же время в датском правительстве отмечают необходимость системного усиления защиты украинского неба.
Ранее премьер-министр Мэтте Фредериксен заявила, что Запад может предоставить Украине больше Patriot при наличии соответствующей политической воли среди союзников.