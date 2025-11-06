Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине

"В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. На момент инцидента под землей находились 2595 горняков", - заявили в Минэнерго.

Сообщается, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате вражеского обстрела нет.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. РФ продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна - оставить украинцев без света и тепла зимой", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.