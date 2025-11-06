Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине

Из-за российского удара в Днепропетровской области обесточены восемь шахт. Под землей осталось почти 2600 горняков, продолжается их подъем на поверхность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. На момент инцидента под землей находились 2595 горняков", - заявили в Минэнерго.
Сообщается, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате вражеского обстрела нет.
"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. РФ продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна - оставить украинцев без света и тепла зимой", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты 19 октября массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.
Также ранее, 26 августа, войска РФ нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.
Кроме этого, в этот же день враг обстрелял ряд населенных пунктов возле Доброполья. В результате там была обесточена часть местных шахт, сотни шахтеров оказались под землей. Впрочем, их удалось эвакуировать на поверхность.