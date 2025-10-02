Новый рекорд по дальности атаки? На Урале прогремели взрывы на химзаводе

В Пермском крае на химзаводе "Азот" были слышны взрывы. Он находится в 1700 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

В сети пишут о нескольких "хлопках" в результате "взрыва производственного холодильника" в цехе 5Б завода "Азот".

Фото: на химзаводе "Азот" были слышны взрывы (t.me/exilenova_plus)

Россиян заверяют, что ситуация якобы штатная и угрозы для города и окружающей среды нет.

В то же время местные жители относятся к такой информации с сомнением, поскольку взрывов было несколько и они были довольно громкими - в нескольких километрах от завода у машин сработала сигнализация.

Согласно слухам, завод могли атаковать неизвестные дроны.