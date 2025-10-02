ua en ru
Новый рекорд по дальности атаки? На Урале прогремели взрывы на химзаводе

Пермский край, Четверг 02 октября 2025 21:51
Новый рекорд по дальности атаки? На Урале прогремели взрывы на химзаводе Иллюстративное фото: в Пермском крае прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Пермском крае на химзаводе "Азот" были слышны взрывы. Он находится в 1700 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В сети пишут о нескольких "хлопках" в результате "взрыва производственного холодильника" в цехе 5Б завода "Азот".

Фото: на химзаводе "Азот" были слышны взрывы (t.me/exilenova_plus)

Россиян заверяют, что ситуация якобы штатная и угрозы для города и окружающей среды нет.

В то же время местные жители относятся к такой информации с сомнением, поскольку взрывов было несколько и они были довольно громкими - в нескольких километрах от завода у машин сработала сигнализация.

Согласно слухам, завод могли атаковать неизвестные дроны.

Рекордные атаки

Напомним, 18 сентября источники РБК-Украина сообщили, что дроны СБУ атаковали завод ООО "Газпром Нефтехим Салават", который находится примерно в 1500 километрах от украинско-российской границы.

Также, по информации источников РБК-Украина, в ночь на 27 сентября дроны Службы безопасности поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово". Она находится в 1000 километров от границы.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский дрон прошел испытания на 3 тысячи километров.

