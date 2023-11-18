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Около 200 взрывов. В Сумской области от обстрелов россиян пострадали люди

Сумская область, Суббота 18 ноября 2023 22:53
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Около 200 взрывов. В Сумской области от обстрелов россиян пострадали люди Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак в области пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По данным администрации, в сутки на территории Сумской области было зафиксировано 189 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине россияне ударили из ствольной артиллерии.

"В результате одного из обстрелов ранены 2 гражданских лица", - подчеркнули в Сумской ОВА.

Кроме Здоб-Новгородской общины в области подверглись обстрелам также:

  • Николаевская,
  • Белопольская,
  • Хотинская,
  • Краснопольская,
  • Юнаковская,
  • Великописаревская,
  • Дружбовская,
  • Эсманская,
  • Шалыгинская,
  • Середино-будская общины.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.

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