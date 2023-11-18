Около 200 взрывов. В Сумской области от обстрелов россиян пострадали люди
В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак в области пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
По данным администрации, в сутки на территории Сумской области было зафиксировано 189 взрывов.
По Зноб-Новгородской общине россияне ударили из ствольной артиллерии.
"В результате одного из обстрелов ранены 2 гражданских лица", - подчеркнули в Сумской ОВА.
Кроме Здоб-Новгородской общины в области подверглись обстрелам также:
- Николаевская,
- Белопольская,
- Хотинская,
- Краснопольская,
- Юнаковская,
- Великописаревская,
- Дружбовская,
- Эсманская,
- Шалыгинская,
- Середино-будская общины.
Ситуация в Сумской области
Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.
После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.
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