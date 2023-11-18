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Майже 200 вибухів. В Сумській області від обстрілів росіян постраждали люди

Сумська область, Субота 18 листопада 2023 22:53
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Майже 200 вибухів. В Сумській області від обстрілів росіян постраждали люди Фото: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В результаті ворожих атак в області постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За даними адміністрації, за добу на території Сумської області було зафіксовано 189 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії.

"Внаслідок одного з обстрілів поранено 2 цивільні особи", - наголосили в Сумській ОВА.

Крім Здоб-Новгородської громади в області зазнали обстрілів також:

  • Миколаївська,
  • Білопільська,
  • Хотінська,
  • Краснопільська,
  • Юнаківська,
  • Великописарівська,
  • Дружбівська,
  • Есманська,
  • Шалигинська,
  • Середино-Будська громади.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумської області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Тоді від атаки загинула дитина.

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