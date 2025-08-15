Почти 20 тысяч гривен на зиму: кто из прифронтовых территорий получит деньги на топливо

Кабинет Министров Украины утвердил постановление об одноразовой денежной помощи на приобретение твердого печного топлива для жителей прифронтовых регионов. Выплаты профинансируют за счет средств УВКБ ООН и других гуманитарных организаций.

Кто сможет получить деньги на топливо

Получить 19 400 гривен смогут жители населенных пунктов в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии соприкосновения (без дополнительных критериев уязвимости), а также жители территорий активных боевых действий в девяти прифронтовых областях - при условии принадлежности к уязвимым категориям и наличии финансирования.

Как получить помощь

Помощь будет назначаться на домохозяйство один раз на отопительный сезон. Для ее получения нужно подать заявление в местный орган власти. Выплаты в безналичной форме будут осуществляться в течение сентября-октября, и даже в случае эвакуации средства будут перечислены по принципу "деньги ходят за человеком".

В ведомстве подчеркивают, что цель программы - дать возможность людям заблаговременно приобрести топливо на зиму, особенно многодетным семьям, пенсионерам, ВПЛ и другим уязвимым категориям населения.