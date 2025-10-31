ua en ru
Почти 140 боевых столкновений за сутки: Генштаб о ситуации на фронте

Украина, Пятница 31 октября 2025 23:34
Почти 140 боевых столкновений за сутки: Генштаб о ситуации на фронте Фото: украинские военные отражают атаку врага (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

С начала суток 31 октября состоялось 137 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

В течение суток российские войска нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 106 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли 2339 дронов-камикадзе и осуществили 3281 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов.

Северные и восточные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 9 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении армия РФ наступала в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосиново. Украинские защитники остановили девять вражеских атак.

На Лиманском направлении оккупанты 9 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Торского, Карповки, Дерилово и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

Центральные и южные участки фронта

Десять штурмовых действий отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки. Наши воины уже остановили 10 вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Новоукраинка и в направлении Гришино.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 104 оккупанта, из них 55 - безвозвратно", - сообщает Генштаб.

Также украинские воины уничтожили единицу автомобильной техники, три мотоцикла, 10 БпЛА; также повреждены три единицы автомобильной техники и один пункт управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава оккупантов.

Южные направления

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаударам подверглись Железнодорожное, Сладкое, Дорожнянка.

На Ореховском направлении ВСУ отбили штурмовое действие россиян в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор. Враг нанес авиаудар в районе Никольского.

Потери россиян

Как сообщал Генштаб, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 141 830 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 970 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 5 танков, 5 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем и другую технику врага.

