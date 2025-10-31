Майже 140 бойових зіткнень за добу: Генштаб про ситуацію на фронті
Від початку доби 31 жовтня відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в Telegram.
Протягом доби російські війська завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 106 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 2339 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій ЗСУ і населених пунктів.
Північні та східні напрямки
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 9 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких шість – з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного.
На Куп’янському напрямку армія РФ наступала в районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Українські захисники зупинили дев’ять ворожих атак.
На Лиманському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.
Центральні та південні ділянки фронту
Десять штурмових дій відбили українські захисники на Слов’янському напрямку - окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Наші воїни вже зупинили 10 ворожих атак.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного.
"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 104 окупанти, із них 55 - безповоротно", - повідомляє Генштаб.
Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, три мотоцикли, 10 БпЛА; також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та один пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу окупантів.
Південні напрямки
На Олександрівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка. Авіаудару зазнало Покровське.
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаударів зазнали Залізничне, Солодке, Дорожнянка.
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили штурмову дію росіян у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.
На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч. Ворог завдав авіаудару в районі Микільського.
Втрати росіян
Як повідомляв Генштаб, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 141 830 військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 970 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем та іншу техніку ворога.