RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Почти 1100 солдат, танки и десяток артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 5 на 6 октября, россияне потеряли на фронте еще 1090 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 116 340 (+1090) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 235 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 313 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 33 464 (+18) ед;
  • РСЗО - 1516 ед;
  • средства ПВО - 1223 (+1) ед;
  • самолетов - 427 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 67 226 (+363) ед;
  • крылатых ракет - 3841 (+38) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 63 496 (+63) ед;
  • специальной техники - 3971 ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер 5 октября, на фронте произошло 192 боевых столкновений.

Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях, а именно - по 39.

Детальный разбор - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине