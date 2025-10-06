Почти 1100 солдат, танки и десяток артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За последние сутки, с 5 на 6 октября, россияне потеряли на фронте еще 1090 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, что по состоянию на вечер 5 октября, на фронте произошло 192 боевых столкновений.
Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях, а именно - по 39.
Детальный разбор - читайте в материале РБК-Украина.