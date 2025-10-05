РФ не прекращает штурмы: на фронте более 190 боев, два направления самые горячие, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 5 октября, на фронте в течение суток произошло 192 боевых столкновения. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение дня российские войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 40 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1862 дроны-камикадзе и осуществили 2983 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, а также осуществил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 29 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево. Бои не утихают в одной локации.

Девять штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Федоровки. Одно боестолкновение продолжается.

Четыре вражеские атаки отбили наши защитники в районах Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне 15 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Калинового, Клебан-Бык, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили 12 вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверево, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Покровска и Филиала. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении были обезврежены 133 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, четыре беспилотных летательных аппарата, две единицы специальной техники; повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, две единицы специальной техники и одна вражеская пушка", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 39 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Январское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороное, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорьевка. Бои продолжаются в семи локациях.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиационному удару подвергся населенный пункт Железнодорожное.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Плавни. Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Запорожье.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Под авиационными ударами находился населенный пункт Антоновка.

На остальных направлениях - без особых изменений.