Майже 1100 солдатів, танки і десяток артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За останню добу, з 5 на 6 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1090 солдатів. Також ЗСУ знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, що станом на вечір 5 жовтня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення.
Найбільша кількість атак була зафіксована на Покровському та Новопавлівському напрямках, а саме - по 39.
