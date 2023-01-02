Почти 1000 замученных: названы ужасающие последствия оккупации Харьковской области

Украинским военным удалось провести деоккупацию 340 населенных пунктов в Харьковской области. Там было обнаружено 25 пыточных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, правоохранители обнаружили и задокументировали 920 замученных тел. Из них 25 погибших были детьми. "Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей", - написал Тимошко. Также известно, что специалистам удалось идентифицировать 656 тел погибших.