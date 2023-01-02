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Почти 1000 замученных: названы ужасающие последствия оккупации Харьковской области

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Харьков, Понедельник 02 января 2023 18:14
Почти 1000 замученных: названы ужасающие последствия оккупации Харьковской области Фото: названы ужасающие последствия оккупации Харьковщины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинским военным удалось провести деоккупацию 340 населенных пунктов в Харьковской области. Там было обнаружено 25 пыточных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, правоохранители обнаружили и задокументировали 920 замученных тел. Из них 25 погибших были детьми.

"Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес "русский мир" в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей", - написал Тимошко.

Также известно, что специалистам удалось идентифицировать 656 тел погибших.

Ранее РБК-Украина писала о том, что Вооруженные силы Украины освободили тысячи квадратных километров территории, отразили единственный захваченный с 24 февраля областной центр и декларируют своей целью выход на границы 1991 года.

Напомним, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

В Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

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