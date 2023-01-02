Майже 1000 закатованих: названо жахливі наслідки окупації Харківської області

Українським військовим вдалось провести деокупацію 340 населених пунктів у Харківській області. Там було виявлено 25 катівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошко.

За його словами, правоохоронці виявили і задокументували 920 закатованих тіл. З них 25 загиблих були дітьми. "Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей", - написав Тимошко. Також відомо, що спеціалістам вдалось ідентифікувати 656 тіл загиблих.