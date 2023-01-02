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Майже 1000 закатованих: названо жахливі наслідки окупації Харківської області

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Харків, Понеділок 02 січня 2023 18:14
Майже 1000 закатованих: названо жахливі наслідки окупації Харківської області Фото: названо жахливі наслідки окупації Харківщини (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Українським військовим вдалось провести деокупацію 340 населених пунктів у Харківській області. Там було виявлено 25 катівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошко.

За його словами, правоохоронці виявили і задокументували 920 закатованих тіл. З них 25 загиблих були дітьми.

"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей", - написав Тимошко.

Також відомо, що спеціалістам вдалось ідентифікувати 656 тіл загиблих.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Збройні сили України звільнили тисячі квадратних кілометрів території, відбили єдиний захоплений з 24 лютого обласний центр та декларують своєю метою вихід на кордони 1991 року.

Нагадаємо, що під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.

В Ізюмському районі (Харківська область) затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації регіону здавав росіянам інформацію про українських військових.

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