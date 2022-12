Главные успехи ВСУ. Как менялась карта войны за 2022 год

Битва за Киев и украинский север

Битва за Киев началась в первый день полномасштабного вторжения. Российские войска наступали с Беларуси, со стороны Чернобыльской зоны северо-восточного направления.

A day by day timelapse of the approximate situation of the war in Ukraine so far.



The situation at 00:00 UTC each day. pic.twitter.com/3t0EZ9KWOd — War Mapper (@War_Mapper) May 1, 2022

Утром 24 февраля противник нанес серию мощных авиаударов по разным объекта украинской столицы. В тот же день в Киеве были выявлены и зачищены первые диверсионно-разведывательные группы, гарнизон начал усиливаться дополнительными войсками.

В следующие дни удары продолжались, над городом велись воздушные бои, российский десант высадился в районе аэродромов в Гостомеле и Василькове. Непосредственно в Киеве бои прошли в ночь на 26 февраля на проспекте Победы и улице Дегтяревской, но все ДРГ противника были обезврежены, а техника - уничтожена. Тогда же удалось зачистить Васильков и лишить россиян плацдарма. Несколько мостов под Киевом были взорваны, чтобы сдержать их продвижение.

Далее противник продолжал бить по Киеву и не оставлял попыток прорвать оборону. Танковые колонны уже подходили с севера и северо-запада. На помощь украинским войскам выдвинулись соединения территориальной обороны западных областей. По окрестностям и столичным районам наносились авиационные и ракетные удары.

В первых числах марта оккупанты ударили по телебашне, над Киевом сбили несколько вертолетов и российских истребителей. Уже 3 марта украинские силы зачистили один из пригородов - Бучу, но противник предпринял масштабную контратаку, чтобы развить свое наступление. Наступление вела батальйонно-тактическая группа при массированной артиллерийской поддержке в направлении Бучи и Ворзеля, однако полный контроль над Бучей установить не удалось, и бои перешли в позиционные.

Далее российские войска были заблокированы и остановлены в районе Макарова, враг был вынужден отойти от Бучи и аэродрома Гостомеля и сосредоточился на попытке прорваться на Киев через село Мощун. Параллельно велись бои в других селах, а 10 марта в окрестностях Броваров была разгромлена танковая колонна 90-й дивизии армии РФ. В ходе этого столкновения россияне потеряли почти целый полк, и в результате спешно отступили.

В середине месяца враг усилил удары по гражданским объектам. Под обстрелы попали многоэтажки в Оболонском, Святошинском, Шевченковском, Подольском и других районах, станция метро "Лукьяновская". Российские снаряды попали в торговый центр Lavina Mall, завод Coca-Cola в селе Большая Дымерка, завод "Антонов", а вечером 20 марта баллистическая ракета разрушила ТРЦ Retroville.

24 марта российские войска предприняли новую попытку окружить Киев, в частности, захватив Славутич, но украинские силы продолжали методично оттеснять противника от столицы. Были освобождены Ирпень и ряд сел, но россияне еще держались в Ворзеле, Буче и Гостомеле.

Фото: разрушенный мост по дороге в Ирпень (GettyImages)

Несмотря на очевидный провал кампании по захвату Киева, российская сторона до последнего заявляло о якобы блокировании города. Причем по состоянию на конец месяца уже российские силы находились в процессе окружения.

После очередного раунда переговоров в Турции российская сторона объявила о "сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях". Затем министр обороны РФ Сергей Шойгу неожиданно заявил о смещении приоритета наступления на Донбасс, поскольку задачи на севере Украины якобы были выполнены.

Отвод российских войск начался 1 апреля 2022 года. Уже на следующий день Министерство обороны Украины объявило об освобождении всей Киевской области. Параллельно украинские силы взяли под контроль южное Козелецкое направление от Чернигова, бои за эту область завершились к 6 апреля с отводом российских войск под натиском Сил обороны. Тогда же противник вышел из Сумской области.

Отметим, в первый месяц войны россияне держали Чернигов и Сумы в осаде и под постоянными обстрелами, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации и массовым жертвам среди мирных жителей.

На данный момент украинское военное командование готовится в возможному новому масштабному наступлению на Украину. Предположительно, оно может начаться в ближайшие месяцы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью The Economist заявил, что российская мобилизация, похоже, сработала, десятки тысяч россиян готовы воевать, и это представляет большую проблему.

"По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек… Сейчас россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка захватить Киев", - предупредил он.

Движение на восток. Освобождение Харьковской области и Донбасса

В начале марта российские войска заняли Старобельск и Сватово на севере Луганской области и Балаклею на востоке Харьковской области, а в апреле оккупировали Изюм. Данный плацдарм планировалось использовать для окружения украинской группировки на Донбассе, но дальнейшие успехи давались россиянам ценой тяжелых потерь. В мае противник занял Лиман (Донецкая область), а в начале июля захватил Северодонецк и Лисичанск. Затем линия фронта существенно не продвигалась.

Но с начала лета украинские силы начали применять дальнобойную артиллерию, нанося удары по складам, аэродромам, командным пунктам и скоплениям живой силы российской армии. В течение нескольких месяцев создавались предпосылки для контрнаступления, которое началось 6 сентября 2022 года.

A timelapse of the Ukrainian offensive in Kharkiv Oblast so far.



(Approximate situation each day as of 00:00 UTC) pic.twitter.com/Lnqe2layH6 — War Mapper (@War_Mapper) September 12, 2022

Силы обороны начали продвижение с Балаклеи, под натиском россияне начали отступать, а украинским войскам удалось окопаться в окраинах города. В течение первых дней ВСУ сразу продвинулись на десятки километров в направлении Купянска и Изюма. Наступление сопровождалось постоянной работой артиллерии по российским тыловым позициям, чтобы помешать противнику укрепить линию фронта и обеспечить снабжение.

Далее наступательный кулак разделился на юго-восточное и северо-восточное направления. Балаклея была освобождена 8 сентября 2022 года и стала первым крупным городом, который удалось деоккупировать с весны. Параллельно продолжались атаки в Изюме, Купянске и Лимане.

Фото: освобожденная Балаклея (Виталий Носач/РБК-Украина)

Уже на следующий день украинские военные вышли на западные окраины и южные окраины Купянска, а также достигли левого берега реки Оскол, нарушив логистику противника между Лиманом и Изюмом.

10 сентября Силы обороны зашли в часть Купянска на левом берегу Оскола, российские войска отступили на восток, параллельно оставив также Изюм, бросив в городе большое количество техники. Согласно официальной версии Москвы, изюмско-балаклейскую группировку якобы перебросили на укрепление Донецкого плацдарма.

Таким образом, фронт был отодвинут от Харькова и стал проходить по реке Оскол и российско-украинской границе. Изюм, Волчанск и Казачья Лопань вернулись под контроль Украины 11 сентября, как и вся северо-восточная часть Харьковской области по линии Веселое - Волчанск.

Фото: освобожденный Изюм (Виталий Носач/РБК-Украина)

Параллельно был установлен контроль над Святогорском Донецкой области, а через несколько дней - и над Лиманом. Купянск полностью был освобожден 17 сентября. В общей сложности Харьковская наступательная операция продолжалась около месяца, в ходе которых украинским войскам удалось деоккупировать тысячи квадратных километров территории и снова закрепиться в Луганской области.

A timelapse of the Ukrainian advances around Lyman over the last week. pic.twitter.com/WMyXhSlpHO — War Mapper (@War_Mapper) September 28, 2022

На сегодня продвижение Сил обороны приостановлено по левому берегу реки Жеребец. Российские войска отступили в Кременную и Сватово. Украинские военные называют это направление одним из приоритетных.

На днях спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый прокомментировал материал The New York Times о том, что украинцы приближаются к возвращению Кременной.

"На этом направлении проходит некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", - отметил он.

По его словам, освобождение Сватово и Кременной имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь к дальнейшему продвижению в Луганской области. Также здесь есть и морально-психологический фактор, поскольку российские оккупанты объявили Донецкую и Луганскую области своей территорией, а теперь понимают, что и оттуда придется уйти.

Освобождение Херсона и правобережья области

В первый день полномасштабного вторжения российские войска зашли в Херсонскую область из оккупированного Крыма. Областной центр был оперативно окружен и оккупирован уже 2 марта, затем последовал захват территорий на правобережной части вплоть до выхода на Николаев. На южном направлении противник взял под контроль части Запорожской и Донецкой областей. Однако в силу растянутых логистических линий и постоянного огневого влияния украинский войск более значительного прогресса россиянам достичь не удалось.

Украинскому контрнаступлению предшествовали месяцы подготовки и локальных атак. После серии ударов по линиям снабжения продвижение в Херсонской области началось в конце августа, но активная фаза пришлась уже на октябрь.

В конце августа стало известно о серьезном повреждении автомобильных и железнодорожных мостов, которые стали непригодны для проезда российской техники. А также об ударе по базе россиян в бараках Нацгвардии в областном центре. Также украинские силы постепенно вернули контроль над несколькими селами на севере региона, прорвав первую линию обороны противника сразу в трех местах. Кроме того, ВСУ постоянно били по понтонным переправам, опорным пунктам и складам с боеприпасами.

Методичная работа по противнику продолжилась в сентябре и октябре. Крупное контрнаступление началось в 2 октября сразу после того, как Россия объявила о незаконной аннексии четырех областей Украины. В течение двух недель Силы обороны продвигались с северного и западного направления, деоккупируя десятки мелких населенных пунктов. Под конец месяца темп снизился, но противник постоянно был под огневым влиянием.

A timelapse of the development of Ukraine's counter-offensive in Kherson Oblast over the past 5 days. pic.twitter.com/HBMjlrTK4F — War Mapper (@War_Mapper) October 5, 2022

9 ноября Минобороны России объявило об очередном "жесте доброй воли" и отводе своих войск с правого берега Днепра. На следующий день Вооруженные силы Украины заняли город Снигиревка Николаевской области, восстановили контроль еще над десятками сел, а 11 ноября зашли в Херсон.

A timelapse of the rapid Ukrainian advance to liberate Kherson city and secure the areas of Kherson Oblast north of the Dnipro river. pic.twitter.com/juEoplPZKg — War Mapper (@War_Mapper) November 12, 2022

Западные партнеры называли это контрнаступление тактическим сюрпризом для россиян, поскольку украинские войска смогли воспользоваться плохой логистикой России, чтобы отвоевать территории.

Фото: освобожденный Херсон (Виталий Носач/РБК-Украина)

Не исключено, что в ближайшие недели ВСУ попробуют развить успех на южном направлении. Военный эксперт Сергей Грабский в интервью РБК-Украина заявил, что наиболее перспективным сейчас выглядит направление Мелитополя.

"Если мы выходим на Мелитополь, мы решаем две задачи. Первое - мы рассекаем сухопутный коридор в Крым. Второе - превращаем Крым в остров, и вся его стратегическая ценность для оккупантов теряется с выходом на Мелитополь… Мелитополь выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение. А это поражение будет для него катастрофическим", - добавил эксперт.