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Должны ответить. Зеленский предупредил страны, которые помогают РФ продолжать войну

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Каждая страна, которая помогает России продолжать войну против Украины, должна ответить за последствия агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны", - подчеркнул президент.

По его словам, весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать войну и продлевать действие тех угроз для мира, которые были вызваны действиями страны-агрессора.

"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь России беспилотниками, но якобы только до начала полномасштабной войны. В США после этого заявили, что десятки иранских дронов были переданы россиянам этим летом.

Также мы писали, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Северная Корея организовала тайные поставки значительного количества артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияИранСеверная КореяВойна России против Украины