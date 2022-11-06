Должны ответить. Зеленский предупредил страны, которые помогают РФ продолжать войну

"Абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны", - подчеркнул президент.

По его словам, весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продолжать войну и продлевать действие тех угроз для мира, которые были вызваны действиями страны-агрессора.

"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа", - отметил Зеленский.