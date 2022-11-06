Мають відповідати. Зеленський попередив країни, які допомагають РФ продовжувати війну

"Абсолютно кожен, хто допомагає Росії продовжувати цю війну, має разом з нею відповідати і за наслідки війни", - наголосив президент.

За його словами, увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії продовжувати війну та подовжувати дію тих загроз для світу, які були спричинені діями країни-агресора.

"Якби не іранські поставки зброї агресору, ми зараз були б вже ближче до світу. А це означає ближче до повного подолання продовольчої кризи. Ближче до подолання кризи вартості життя. Ближче до стабілізації енергоринку. Ближче до надійного захисту від радіаційного шантажу", - зазначив Зеленський.