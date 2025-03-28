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"Имеют право отказываться от условий": что говорят в НАТО о перемирии Украины и РФ

Европа, Пятница 28 марта 2025 10:10
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"Имеют право отказываться от условий": что говорят в НАТО о перемирии Украины и РФ Фото: адмирал Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

И Украина, и Россия имеют право отказаться от условий перемирия. В то же время РФ должна доказать, что действительно стремится к прекращению огня.

Такое мнение в комментарии для материала РБК-Украина высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, Россия является агрессором, независимо от того, какие поводы она пытается придумать для оправдания своих действий, более того, она неоднократно нарушала предыдущие соглашения.

"Именно поэтому необходимо тщательно анализировать любые предложенные условия. Украина уже согласилась на прекращение огня - теперь ход за Россией. Она должна доказать, что действительно заинтересована в длительном мире", - говорит адмирал

В конце концов, по словам Драгоне, в любых переговорах каждая сторона имеет право не только предлагать, но и отказываться от определенных условий.

Перемирие в Украине

Уже несколько месяцев идут переговоры о прекращении огня в Украине. На данный момент представители США провели переговоры с делегациями Украины и России.

Украина дала согласие на прекращение огня. В свою очередь, Россия после последней встречи с американцами в Саудовской Аравии выдвинула ряд условий для перемирия.

Большинство условий касаются экономического сектора. Кроме того, Россия в обмен на перемирие хочет смягчения санкци, в частности, подключение российских банков к системе SWIFT.

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