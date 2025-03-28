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"Мають право відмовлятися від умов": що кажуть у НАТО про перемирʼя України і РФ

Європа, П'ятниця 28 березня 2025 10:10
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"Мають право відмовлятися від умов": що кажуть у НАТО про перемирʼя України і РФ Фото: адмірал Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

І Україна, і Росія мають право відмовитись від умов перемір'я. Водночас РФ має довести, що справді прагне припинення вогню.

Таку думку в коментарі для матеріала РБК-Україна висловив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, Росія є агресором, незалежно від того, які приводи вона намагається вигадати для виправдання своїх дій, більше того, вона неодноразово порушувала попередні угоди.

"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена в тривалому мирі", - каже адмірал

Зрештою, за словами Драгоне, у будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати, а й відмовлятися від певних умов.

Перемир'я в Україні

Уже кілька місяців тривають переговори про припинення вогню в Україні. На даний момент представники США провели переговори з делегаціями України та Росії.

Україна дала згоду на припинення вогню. У свою чергу, Росія після останньої зустрічі з американцями в Саудівській Аравії висунула низку умов для перемир'я.

Більшість умов стосуються економічного сектору. Крім того, Росія в обмін на перемир'я хоче пом'якшення санкцій, зокрема, підключення російських банків до системи SWIFT.

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