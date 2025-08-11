ua en ru
КНДР пригрозила "самообороной" США и Южной Корее из-за военных учений

Пхеньян, Понедельник 11 августа 2025 11:20
КНДР пригрозила "самообороной" США и Южной Корее из-за военных учений Фото: министр обороны КНДР Но Кван Чхоль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея пригрозила США и Южной Корее из-за запланированных военных учений. Пхеньян предупредил о "негативных последствиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи (KCNA).

Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявил, что запланированные совместные учения Южной Кореи и США представляют "серьезную угрозу" и могут якобы еще больше обострить нестабильную ситуацию на Корейском полуострове.

В КНДР также считают, что эти учения являются "ключевым фактором" ухудшения ситуации в регионе, а военное давление против КНДР якобы "обернется бумерангом" и приведет к меньшей безопасности для самих Вашингтона и Сеула.

"Вооруженные силы КНДР будут тщательно и решительно реагировать... и строго осуществлять суверенное право на самооборону в случае любой провокации, выходящей за линию границы", - говорится в заявлении.

США и Южная Корея проведут ежегодные летние учения "Щит свободы Ульчи" (UFS). Они стартуют 18 августа и продлятся до 28 августа.

Напомним, что США и союзники провели рекордные учения в Австралии. В них приняли участие 35 тысяч военных из 19 стран.

Также недавно Китай и Россия устроили военные учения.

Соединенные Штаты Америки КНДР Южная Корея
