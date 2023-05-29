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Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь России, - Подоляк

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 18:40
Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь России, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ключевой темой послевоенного устройства Украины должно стать введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей России. Это необходимо во избежание повторения агрессии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", - написал Подоляк.

По его словам, установление таких предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем должно стать ключевой темой послевоенного устройства.

Подоляк добавил, что, вероятно, на первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.

Напомним, ранее схожее мнение высказывал также и руководитель ГУР Кирилл Буданов. По его словам, вопросом окончания войны является создание 100-километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Стоит отметить, что после завершения войны против Украины Россия будет уже максимально демилитаризирована. Но против страны-агрессора необходимо ввести ряд конкретных ограничений. РБК-Украина собрала экспертные мнения о том, в чем именно может оказаться демилитаризация России.

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