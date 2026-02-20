"Мастер сделок" проиграл: Верховный суд США отменил пошлины Трампа, тот в ярости

Суд большинством голосов решил, что введенные в одностороннем порядке пошлины превышают закон. Отмечается, что чрезвычайные полномочия, на которые пытался положиться президент США, не соответствуют требованиям.

"Президент заявляет о наличии у него чрезвычайных полномочий по одностороннему введению тарифов неограниченного размера, продолжительности и масштаба. Он должен указать четкое разрешение Конгресса на их осуществление", - сказал глава Верховного суда США Джон Робертс.

Как заявили в суде, чрезвычайные полномочия, на которые пытался опираться президент США, являются "недостаточными".

Судьи отклонили расширенное применение Трампом закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1970-х годов по введению пошлин почти на все страны. Документ позволяет президенту "регулировать" импорт, когда это необходимо для реагирования на чрезвычайные ситуации национального масштаба.

Реакция Трампа на решение Верховного суда

Трамп назвал решение Верховного суда, которое отменило его пошлины, "позором" во время завтрака в Белом доме с губернаторами.

Источники CNN сообщили, что президент США сообщил о наличии у него "запасного плана".