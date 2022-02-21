Україна – Іспанія: матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 перенесено

Збірна України з баскетболу не зможе прийняти Іспанію у Києві 27 лютого. Поєдинок перенесли на літо.

Цю інформацію Федерація баскетболу України підтвердила в коментарі РБК-Україна .

Матч кваліфікації до Мундіалю-2023 зіграють пізніше. Таке рішення ухвалила ФІБА на фоні нестабільної безпекової ситуації через загрозу російського вторгнення до України.

Поєдинок Україна – Іспанія зіграють влітку, в наступне вікно для матчів збірних. Попередньо зустріч відбудеться на початку липня.

Таким чином, у лютому "синьо-жовті" проведуть лише один матч кваліфікації. 24 лютого в Кордові українські баскетболісти протистоятимуть Іспанії на виїзді.

У групі G другого раунду відбору на чемпіонат світу-2023 наразі зіграли 2 тури. Збірна України поступилася грузинам на виїзді (83:88) та здолала Північну Македонію вдома (78:61) й посідає 3-тє місце в квартеті.

До наступного раунду кваліфікації виходять по три найкращі команди з групи. Усього ФІБА сформувала вісім відбіркових груп.