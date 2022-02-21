Команда Леброна перемогла в Матчі всіх зірок НБА

В Клівленді був зіграний Матч всіх зірок НБА-2022. Команда Леброна Джеймса обіграла команду Кевіна Дюранта з рахунком 163:160.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Setanta Sports .

Команда Леброна – Команда Дюранта 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21)

Команда Леброна: Каррі (50 + 5 втрат), Я. Адетокумбо (30 + 12 підбирань + 6 передач), Джеймс (24 + 8 передач), Дерозан (10), Йокич (10 + 9 підбирань + 8 передач) – старт; Гарленд (13), Аллен (10 + 9 підбирань), Дончич (8), Ванвліт (6), Батлер (2), Пол (0).

Команда Дюранта: Ембіід (36 + 10 підбирань), Янг (13 + 10 передач), Віггінс (10), Тейтум (8), Морент (6) – старт; Букер (20 + 5 втрат), Болл (18), Мюррей (17), Лавін (12), Таунс (9), Гобер (6), Міддлтон (5).

Команди, як завжди буває на МВЗ грали без захисту, розважаючи себе та вболівальників. Але все одно питання з переможцем гри було відкрите до самого кінця. Проте в кінцівці матчу переможний м’яч закинув Леброн Джеймс і таким чином приніс перемогу своїй команді.

MVP Матчу всіх зірок-2022 був названий Стефен Каррі, який встановив новий рекорд в МВЗ закинувши 16 3-очкових.

Що цікаво, після зміни формату МВЗ у 2018 році, команда Леброна Джеймса виграла всі п’ять матчів.