Будущий премьер Канады рассказал, сколько будут действовать пошлины на товары из США
Новое правительство Канады будет сохранять соответствующие тарифы против США, пока американцы не начнут нас уважать.
Об этом заявил новоизбранный лидер Либеральной партии Канады и будущий премьер-министр страны Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Критикуя планы администрации Трампа ввести пошлины против Канады, будущий глава правительства перешел на жесткий тон.
"Он (Трамп. - ред.) атакует канадские семьи, рабочих и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим. В торговле, как и в хоккее, Канада победит", - сказал Карни.
Таможенная война США против Канады
Марк Карни - бывший руководитель Центрального банка Канады. По результатам голосования 150 тысяч членов Либеральной партии, он был избран новым кандидатом на пост премьер-министра страны.
С 4 марта США ввели новые 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Администрация Дональда Трампа планировала ввести пошлины еще 4 февраля, но на месяц отсрочила свое решение.
В то же время, Трамп освободил от тарифов канадские и мексиканские товары, подпадающие под Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA).
Канада ввела ответные 25% пошлины в отношении США, но позже также отсрочила их.
Кроме того, Трамп заявил о намерении пересмотреть границу между США и Канадой.
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