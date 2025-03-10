Майбутній прем'єр Канади розповів, скільки діятимуть мита на товари зі США
Новий уряд Канади буде зберігати відповідні тарифи проти США, доки американці не почнуть нас поважати.
Про це заявив новообраний лідер Ліберальної партії Канади і майбутній прем'єр-міністр країни Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Критикуючи плани адміністрації Трампа ввести мита проти Канади, майбутній очільник уряду перейшов на жорсткий тон.
"Він (Трамп. - ред.) атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо. У торгівлі, як і в хокеї, Канада переможе", - сказав Карні.
Митна війна США проти Канади
Марк Карні - колишній керівник Центрального банку Канади. За результатами голосування 150 тисяч членів Ліберальної партії, його було обрано новим кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.
З 4 березня США запровадили нові 25% мита на імпорт товарів з Канади та Мексики. Адміністрація Дональда Трампа планувала ввести мита ще 4 лютого, але на місяць відтермінувала своє рішення.
Водночас, Трамп звільнив від тарифів канадські та мексиканські товари, що підпадають під Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).
Канада запровадила зворотні 25% мита щодо США, однак пізніше теж відтермінувала їх.
Крім того, Трамп заявив про намір переглянути кордон між США і Канадою.
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