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Майбутній прем'єр Канади розповів, скільки діятимуть мита на товари зі США

Понеділок 10 березня 2025 03:22
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Майбутній прем'єр Канади розповів, скільки діятимуть мита на товари зі США Фото: майбутній прем'єр-міністр країни Марк Карні (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Новий уряд Канади буде зберігати відповідні тарифи проти США, доки американці не почнуть нас поважати.

Про це заявив новообраний лідер Ліберальної партії Канади і майбутній прем'єр-міністр країни Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Критикуючи плани адміністрації Трампа ввести мита проти Канади, майбутній очільник уряду перейшов на жорсткий тон.

"Він (Трамп. - ред.) атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо. У торгівлі, як і в хокеї, Канада переможе", - сказав Карні.

Митна війна США проти Канади

Марк Карні - колишній керівник Центрального банку Канади. За результатами голосування 150 тисяч членів Ліберальної партії, його було обрано новим кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.

З 4 березня США запровадили нові 25% мита на імпорт товарів з Канади та Мексики. Адміністрація Дональда Трампа планувала ввести мита ще 4 лютого, але на місяць відтермінувала своє рішення.

Водночас, Трамп звільнив від тарифів канадські та мексиканські товари, що підпадають під Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Канада запровадила зворотні 25% мита щодо США, однак пізніше теж відтермінувала їх.

Крім того, Трамп заявив про намір переглянути кордон між США і Канадою.

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