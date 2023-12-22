Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации

Финальной версии нового законопроекта о военной службе и мобилизации в Украине пока нет, он на стадии разработки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

По его словам, Генеральный штаб предоставил свои предложения к наработкам будущего законопроекта по военной службе и мобилизации. Также готовит свои предложения Министерство обороны.

"Все это может либо войти, либо не войти в этот документ. Сейчас сам проект закона на стадии разработки. Когда он будет готов и зарегистрирован – на самом деле никто точно не знает - будет ли это еще в этом году или уже в следующем", - рассказал Костенко.

Он отметил, что сейчас в текст будущего проекта постоянно вносятся изменения, поэтому финальной версии нет.

"Более того, в него все равно поступит немало правок от народных депутатов уже после регистрации. Поэтому сейчас над ним стоит хорошо без спешки поработать. Если рабочая группа поспешит и не выверит все нормы - это может в будущем быть проблемный законопроект", - добавил секретарь парламентского комитета

Изменения в законопроекте по мобилизации В Украине работают над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Президент Владимир Зеленский отметил, что эти изменения нужны, а от чиновников все чаще раздаются заявления о том, что новые инициативы будут известны уже в скором времени.