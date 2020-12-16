МАУ запускає новий рейс з Києва на Шрі-Ланку

Фото: літак МАУ (РБК-Україна)

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні рейси з Києва на Шрі-Ланку. Перший політ запланований на 28 грудня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Рейси в Матталу будуть виконуватися з 28 грудня 2020 року до 10 березня 2021 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ), - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, для відвідування Шрі-Ланки необхідно оформити візу через сайт міграційної служби. Для реєстрації на рейс необхідно буде надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до прибуття на Шрі-Ланку.

Крім того, ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи.

Додамо, що вперше між Києвом і столицею Північної Македонії Скоп'є запускається пряме авіасполучення. Українська авіакомпанія Windrose почала польоти на 6 грудня.

Раніше повідомлялося, що МАУ з 28 березня наступного року відновлює міжнародні рейси по 43 маршрутами. зокрема, Херсона, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя.