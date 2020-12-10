МАУ з кінця березня почне відновлювати міжнародну мережу маршрутів

Фото: польоти відновляться навесні (РБК-Україна)

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 28 березня відновлює міжнародні рейси за 43 маршрутами. Внутрішні рейси будуть відправлятися з семи обласних центрів.

Про це повідомляє сайт авіакомпанії.

У повідомленні говориться, що з 28 березня 2021 року МАУ буде поступово відновлювати мережу маршрутів. Влітку року внутрішні рейси авіакомпанії будуть здійснюватися з Херсона, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя.

Міжнародні рейси планують здійснювати за такими 43 напрямками:

Також в компанії відзначають, що тепер пасажири зможуть самостійно в режимі онлайн змінювати дату перельоту.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

РБК-Україна писало, що вперше між Києвом і столицею Північної Македонії Скоп'є запускається пряме авіасполучення. Українська авіакомпанія Windrose почала польоти на 6 грудня.