Ryanair запускає новий рейс із Києва до Венеції

Фото: туристи зможуть полетіти до Венеції наприкінці березня (wikimedia by Ronnie Macdonald)

Ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть відбуватися по вівторках і суботах.

Про це свідчать дані про весняну навігаціїю на офіційному сайті дублінської авіакомпанії.

Польоти будуть виконуватися дочірнім підрозділом Malta Air в аеропорт Тревізо два рази на тиждень - по вівторках і суботах.

Виліт з Венеції запланований о 7:15, приліт до Києва о 10:40. Зворотний виліт з Києва запланований на 11:15, прибуття до Венеції о 12:40.

Нагадаємо, в жовтні Ryanair через пандемію коронавирусу скорочував на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком, серед скорочених було 10 рейсів з України.

Ryanair також запускає рейси з Херсона до Польщі за двома напрямками. Рейси плануються на березень 2021 року. Планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце. Квитки на рейси вже можна забронювати.

РБК-Україна в матеріалі "Авіакомпанії розпродають квитки за безцінь: що криється за низькою вартістю" писало, чи варто купувати квитки на розпродажах від авіакомпаній напередодні ймовірного другого локдауну.