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МАУ виконає додаткові рейси до закриття авіасполучення в Україні

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 14:15
МАУ виконає додаткові рейси до закриття авіасполучення в Україні
Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Авіакомпанія планує вивезти українських громадян з інших країн

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) планує провести додаткові рейси до закриття авіасполучення в Україні, для вивозу українських громадян з інших країн. Про це повідомили в прес-службі МАУ.

Як зазначили в авіакомпанії, додаткові рейси будуть виконані в найближчі два дні - 15 та 16 березня, до закриття авіасполучення. При цьому для більшості рейсів буде введена компонування в повний економ-класу.

" Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами МАУ, які будуть виконуватися до кінця доби 16 березня. Зараз МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткові регулярні рейси для вивезення громадян України. ...Ми візьмемо на борт стільки пасажирів, скільки крісел в літаку. Для більшості рейсів буде введена компонування салону в повний економ-клас", - повідомили в МАУ.

Також в авіакомпанії відзначили, що чартерні рейси на дати після 16 березня будуть виконуватись виключно на повернення в Україну.

Тим громадянам, які не встигнуть повернутися в Україну до 16 березня, необхідно звернутися в українські консульства за кордоном. Крім цього в МАУ повідомили про готовність надати допомогу уряду в організації нерегулярних рейсів для вивезення українців додому.

Нагадаємо, 14 березня український уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про екстреної евакуації українських громадян з Італії з-за поширення коронавіруса.

Відзначимо, 13 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття українського кордону з 16 березня на два тижні через пандемії коронавіруса. Згідно з рішенням, кордони для іноземців закриваються з 16 березня, але вантажні перевезення не припиняються.

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