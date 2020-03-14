МАУ выполнит дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Авиакомпания планирует вывезти украинских граждан из других стран

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует провести дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине, для вывоза украинских граждан из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

Как отметили в авиакомпании, дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня - 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. При этом для большинства рейсов будет введена компоновка в полный эконом-класса.

" Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта. Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительные регулярные рейсы для вывоза граждан Украины. …Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновку салона в полный эконом-класс", - сообщили в МАУ.

Также в авиакомпании отметили, что чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно на возвращение в Украину.

Тем гражданам, которые не успеют вернуться в Украину до 16 марта, необходимо обратиться в украинские консульства за рубежом. Кроме этого в МАУ сообщили о готовности оказать помощь правительству в организации нерегулярных рейсов для вывоза украинцев домой.

Напомним, 14 марта украинское правительство на внеочередном заседании приняло решение об экстренной эвакуации украинских граждан из Италии из-за распространения коронавируса.

Отметим, 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии украинской границы с 16 марта на две недели из-за пандемии коронавируса. Согласно решению, границы для иностранцев закрываются с 16 марта, но грузовые перевозки не прекращаются.