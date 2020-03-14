ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МАУ выполнит дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине

Новости » Общество     14.03.2020 - 14:15
МАУ выполнит дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Авиакомпания планирует вывезти украинских граждан из других стран

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует провести дополнительные рейсы до закрытия авиасообщения в Украине, для вывоза украинских граждан из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

Как отметили в авиакомпании, дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня - 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. При этом для большинства рейсов будет введена компоновка в полный эконом-класса.

" Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта. Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительные регулярные рейсы для вывоза граждан Украины. …Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновку салона в полный эконом-класс", - сообщили в МАУ.

Также в авиакомпании отметили, что чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно на возвращение в Украину.

Тем гражданам, которые не успеют вернуться в Украину до 16 марта, необходимо обратиться в украинские консульства за рубежом. Кроме этого в МАУ сообщили о готовности оказать помощь правительству в организации нерегулярных рейсов для вывоза украинцев домой.

Напомним, 14 марта украинское правительство на внеочередном заседании приняло решение об экстренной эвакуации украинских граждан из Италии из-за распространения коронавируса.

Отметим, 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии украинской границы с 16 марта на две недели из-за пандемии коронавируса. Согласно решению, границы для иностранцев закрываются с 16 марта, но грузовые перевозки не прекращаются.

В Минздраве призвали доверять только официальной информации о коронавирусе В Кабмине разъяснили порядок закрытия границ из-за коронавируса
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныавиасообщениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь