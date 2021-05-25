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МАУ відновлює авіарейси в Польщу

Автор: Дмитро Левицький

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює авіасполучення з Польщею. МАУ з 18 червня 2021 року почне знову літати у Варшаву.

Про це йдеться на сайті МАУ.

Авіакомпанія буде щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі здійснювати польотну програму за маршрутом Київ-Варшава-Київ.

  • Київ (KBP) - Варшава (WAW): виліт 09:55 (місцевий час) - приліт 10:30 (місцевий час);
  • Варшава (WAW) - Київ (KBP): виліт 14:05 (місцевий час) - приліт 16:35 (місцевий час).

"Зручний розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт "Бориспіль", - пояснили в МАУ.

Як зазначають в авіакомпанії, пасажири з Варшави зможуть зручно дістатися до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Кишинева, Івано-Франківська, Херсона, Тбілісі, Батумі, Тель-Авіва, Єревана, Стамбула, Дубай, Баку та Каїра, а також у зворотному напрямку.

Нагадаємо, на початку квітня МАУ повідомила про відновлення рейсів у Хорватію. Вже з 2 червня відновляться авіарейси за напрямками Київ-Спліт-Київ і Київ-Пула-Київ.

Крім того, з 29 квітня МАУ відновила польоти в Молдову. Авіакомпанія відновила авіарейси за напрямком Київ-Кишинів-Київ.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниавиасообщениеПольшаВаршава