МАУ відновлює авіарейси в Польщу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює авіасполучення з Польщею. МАУ з 18 червня 2021 року почне знову літати у Варшаву.

Про це йдеться на сайті МАУ .

Як зазначають в авіакомпанії, пасажири з Варшави зможуть зручно дістатися до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Кишинева, Івано-Франківська, Херсона, Тбілісі, Батумі, Тель-Авіва, Єревана, Стамбула, Дубай, Баку та Каїра, а також у зворотному напрямку.

"Зручний розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт "Бориспіль", - пояснили в МАУ.

Авіакомпанія буде щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі здійснювати польотну програму за маршрутом Київ-Варшава-Київ .

Нагадаємо, на початку квітня МАУ повідомила про відновлення рейсів у Хорватію. Вже з 2 червня відновляться авіарейси за напрямками Київ-Спліт-Київ і Київ-Пула-Київ.

Крім того, з 29 квітня МАУ відновила польоти в Молдову. Авіакомпанія відновила авіарейси за напрямком Київ-Кишинів-Київ.