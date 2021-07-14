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SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії: список

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Україна, Середа 14 липня 2021 19:51
SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії: список Фото: Рейси до Саудівської аравії запускає авіакомпанія SkyUp (facebook.com/skyup.aero)
Автор: Сергій Пишкін

Український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття рейс з Києва й Львова до Саудівської Аравії. Перший рейс заплановано до 3 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SkyUp.

Наразі відомо, що літаки маршуватимуть за рейсами:

  • Київ - Даммам - Київ;

  • Київ — Ер-Ріяд — Київ;

  • Львів — Даммам — Львів.

Зокрема, варто звернути увагу на умови в’їзду до Саудівської Аравії.

Вакцинованим мандрівникам необхідно мати при собі:

  • сертифікат стосовно повного курсу вакцинації затвердженими препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дози вакцини, Johnson & Johnson — 1 доза)
  • негативний ПЛР-тест, який було зроблено за три доби до в’їзду в країну;

Невакциновані мандрівники зобов'язані:

  • мати при собі негативний ПЛР-тест, який було зроблено за три доби до в’їзду в країну;
  • відбути 7-денний карантин на території країни й зробити повторний ПЛР-тест на 1-й та 7-й день перебування на карантині
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