SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії: список
Фото: Рейси до Саудівської аравії запускає авіакомпанія SkyUp (facebook.com/skyup.aero)
Український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття рейс з Києва й Львова до Саудівської Аравії. Перший рейс заплановано до 3 серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SkyUp.
Наразі відомо, що літаки маршуватимуть за рейсами:
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Київ - Даммам - Київ;
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Київ — Ер-Ріяд — Київ;
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Львів — Даммам — Львів.
Зокрема, варто звернути увагу на умови в’їзду до Саудівської Аравії.
Вакцинованим мандрівникам необхідно мати при собі:
- сертифікат стосовно повного курсу вакцинації затвердженими препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дози вакцини, Johnson & Johnson — 1 доза)
- негативний ПЛР-тест, який було зроблено за три доби до в’їзду в країну;
Невакциновані мандрівники зобов'язані:
- мати при собі негативний ПЛР-тест, який було зроблено за три доби до в’їзду в країну;
- відбути 7-денний карантин на території країни й зробити повторний ПЛР-тест на 1-й та 7-й день перебування на карантині