Авіакомпанія Flynas запустила авіарейс з "Борисполя" до Саудівської Аравії
Фото: лоукостер Flynas запустив рейс "Борисполя" до Саудівської Аравії (Flickr.com)
Лоукостер Flynas виконала дебютний рейс в аеропорт "Бориспіль". Відсьогодні рейси здійснюватимуться тричі на тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорта «Бориспіль».
Відомо, що рейс виконуватиметься за відповідним графіком:
- Джидда - Міжнародний аеропорт "Бориспіль": 9:30 - 14:05 (пн, ср, пт);
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - Джидда: 15:05 - 19:50 (пн, ср, пт);
Як відзначив заступник генерального директора комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ДП "МА Бориспіль" Георгій Зубко, Джидда стала другим містом Саудівської Аравії, яка має пряме сполучення з аеропортом "Бориспіль". Зокрема, відкриття нового рейсу в короткі терміни, є відмінним результатом для авіакомпанії.
"Бажаємо авіакомпанії подальшого розвитку мережі маршрутів, задоволених пасажирів, легких рейсів і безпечних польотів", - додав Георгій Зубко.