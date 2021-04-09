МАУ відновлює авіарейси в Хорватію

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює рейси з України в Хорватію. Перший рейс запланований на 2 червня.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Зокрема, поновлюються авіарейси за напрямками Київ - Спліт - Київ і Київ - Пула - Київ.
Рейси на напрямку Київ - Пула - Київ будуть виконуватися щосереди і щосуботи.
У той час як авіарейси за напрямком Київ - Спліт - Київ будуть виконуватися кожен четвер.
У компанії нагадують, що при перетині кордонів поки діють деякі епідеміологічні обмеження.
З 1 квітня в'їзд на територію Хорватії дозволено громадянам України з туристичною метою за наявності оплати за проживання і негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або документа, що підтверджує вакцинацію.
Нагадаємо, раніше МАУ оголосила про перезапуск 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 року і відкриття нового напрямку.
Крім того, МАУ відновила авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу. Перший авіарейс був здійснений 28 березня.
Додамо, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.