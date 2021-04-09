RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МАУ відновлює авіарейси в Хорватію

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює рейси з України в Хорватію. Перший рейс запланований на 2 червня.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Зокрема, поновлюються авіарейси за напрямками Київ - Спліт - Київ і Київ - Пула - Київ.

Рейси на напрямку Київ - Пула - Київ будуть виконуватися щосереди і щосуботи.

У той час як авіарейси за напрямком Київ - Спліт - Київ будуть виконуватися кожен четвер.

У компанії нагадують, що при перетині кордонів поки діють деякі епідеміологічні обмеження.

З 1 квітня в'їзд на територію Хорватії дозволено громадянам України з туристичною метою за наявності оплати за проживання і негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або документа, що підтверджує вакцинацію.

Нагадаємо, раніше МАУ оголосила про перезапуск 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 року і відкриття нового напрямку.

Крім того, МАУ відновила авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу. Перший авіарейс був здійснений 28 березня.

Додамо, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниХорватияавиасообщение
Читайте також
Україна звинуватила Іран в маніпуляціях у зв'язку з катастрофою МАУ
МЗС сумнівається у покаранні винних у катастрофі МАУ: ми не знаємо жодного імені
Прогноз погоди