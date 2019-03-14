ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МАУ скоротила час посадки на свої рейси

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 16:58
МАУ скоротила час посадки на свої рейси
Ілюстративне фото (facebook.com/FlyUIA)

МАУ повідомила про скорочення часу, який відводиться на посадку пасажирів на борт

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила про скорочення часу, який відводиться на посадку пасажирів на борт, на 5 хвилин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Повідомляється, що замість 10 хвилин, з 31 березня посадка на всі рейси перевізника буде закриватися за 15 хвилин до вильоту рейсу згідно з розкладом.

Докладна інформація про початок і завершення посадки на рейси МАУ розміщена на офіційному сайті компанії, а також на посадкових талонах.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 січня 2019 року посилила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах. Згідно з новими правилами, пасажири з квитками, вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

МАУ з 15 червня підвищила розмір збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро. Повідомлялося, що уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу екрану гаджета.

У МАУ повідомили про затримку рейсу з Індії Рейс МАУ з Афін відклали через невідому речовину на борту
Новини України Міжнародні авіалінії України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся